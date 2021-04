Fine dei disagi ad Accoli, Manganiello: "Non siamo stati soli" "Situazione tornata alla normalità grazie alla sinergia e unità d'intenti con il Comune"

"La strada di località Accoli ad Ariano Irpino è diventata famosa per le periodiche chiusure, dovute ai dissesti idrogeologici causate dalle piogge intense che hanno arrecato non pochi disagi e proteste.

Ad intervenire con una nota inviata alla nostra redazione è Maurizio Manganiello, abitante del luogo, nonchè frontista.

"Approfittiamo della vostra testata, come famiglia Manganiello per ringraziare il sindaco Enrico Franza e tutta l'amministrazione comunale per l'attenzione e il costante supporto manifestato durante lo svolgimento dei lavori di ripristino della strada. Abbiamo tentato di limitare le tempistiche per rimediare ai disagi relativi alla circolazione. L'aiuto del Comune di Ariano Irpino, è stato fondamentale e prezioso per arginare tale problematica. L'unione di intenti ha accelerato il ritorno alla normalità consentendo nuovamente la circolazione soprattutto per i residenti. Rinnoviamo il nostro ringraziamento per il sindaco Franza, impegnato a lavorare per il bene comune.

Vogliamo ringraziare l’unico vicino di contrada Accoli che è stato sempre presente e disponibile a darci una mano Giovanni Miedico e il dirigente dell'area tecnica Giancarlo Corsano per la squisita disponibilità."