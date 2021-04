Covid, muore 76enne di Forino."L'ignobile virus uccide ancora" Il commento del sindaco Olivieri che annuncia il decesso

Avanza il covid in Irpinia e aumenta il numero delle vittime del virus. Un pensionato 76enne di Forino ha perso oggi la sua battaglia contro il coronavirus . Ad annunciare il decesso è stato il sindaco Antonio Olivieri che commenta : "Quest’oggi, il Comune di Forino perde il proprio concittadino Giuseppe, venuto a mancare per mano di questo ignobile virus.Un dolore che colpisce profondamente l’intera Comunità Forinese.Nella drammatica solitudine in cui stiamo affrontando il dolore degli ultimi tempi, noi tutti esprimiamo la nostra vicinanza alla famiglia colpita dal lutto con le più sentite condoglianze".

L'uomo era ricoverato nella terapia subintensiva del Covid Hospital dell’Azienda Moscati ricoverato dal 3 aprile.

Nelle aree Covid dell’Azienda ospedaliera Moscati risultano ricoverati 74 pazienti: 10 in terapia intensiva, 27 nelle aree verde e gialla del Covid Hospital, 10 nell’Unità operativa di Medicina d’Urgenza, 14 nell’Unità operativa di Malattie Infettive e 13 nel plesso ospedaliero di Solofra.