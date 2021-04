Alunno positivo al Covid, scuola chiusa a Rotondi I contagi, le sanificazioni

"A seguito della positività di un alunno, il Sindaco di Rotondi dott. Antonio Russo con propria ordinanza ha sospeso le attività scolastiche in presenza, domani giovedì 15 aprile 2021, per tutte le classi e le sezioni del plesso scolastico “G.Pascoli” sito in Via P.Nenni, per consentire le operazioni di sanificazione". Così in una nota la direzione della scuola avvisa le famiglie degli alunni del necessario intervento di chiusura del plesso per consentire la sanificazione degli ambienti.