Caso Creta, Cervinaro: "Un impegno mantenuto" Un punto di arrivo importante, in attesa dell'intervento massivo di tipo strutturale permanente

La commissione assetto del territorio, presieduta dal consigliere comunale Laura Cervinaro, ha lavorato per portare in porto un risultato nell'ottica del rispetto delle priorità e degli impegni presi con i cittadini durante il serrato confronto della campagna elettorale.

Il gruppo Pd del consiglio comunale di Ariano, che ha come capogruppo la Cervinaro sta operando per riscrivere l'agenda degli impegni e le priorità su cui orientare gli interventi.

Creta è un punto di arrivo importante, in attesa dell'intervento massivo che risolverà i problemi strutturali in modo permanente, di dialogo tra maggioranza e opposizione nell'ottica di favorire interventi immediati per la soluzione di problemi annosi e mai risolti.