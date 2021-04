Ariano: riparte il tradizionale mercato settimanale in città Raccomandato a tutti l'invito a rispettare le misure di prevenzione anti Covid

Da domani, mercoledì 21 aprile dalle 7.00 alle 14.00 riprende la consueta e tradizionale attività del mercato settimanale, dopo il passaggio a zona arancione della Regione Campania disposto dal Ministero della Salute.

Come è consuetudine le zone interessate sono: Piazza Mazzini, via Vitale, via San Leonardo, via Nazionale ed area parcheggio Valle.

Resta confermata l’attività del mercato ortofrutticolo su Piazza Enea Franza nella parte alta del parcheggio Calvario.

Si ricorda sia agli utenti che agli operatori commerciali, il rispetto delle misure di prevenzione anticovid, come previsto dalle normative vigenti.