"Grazie ai servizi sociali e a tante persone mi sto rialzando" La lettera del disoccupato arianese che aveva protestato dormendo in auto sotto il Comune

"Protestare è un diritto soprattutto quando lo si fa in maniera pacifica e sacrosanta ma bisogna anche essere seri nel riconoscere e soprattutto ringraziare chi ha la capacità di ascoltare un grido di aiuto. E' quanto capitato a me."

A parlare è Pasquale Rotondo, il disoccupato di via Viggiano, nel Piano di Zona che nei giorni scorsi aveva manifestato sotto il Municipio in piazza plebiscito ad Ariano Irpino dormendo in auto.

"Il mio vuole essere un grazie sincero alle tante persone, che si sono interessate della mia situazione, anche da qualche comune limitrofo, a chi mi ha raggiunto a casa per offrirmi un aiuto concreto e a chi ha preferito farlo silenziosamente.

Ma un grazie di cuore intendo rivolgerlo ai servizi sociali e in modo particolare a Rosanna Ruccio che ha subito preso a cuore il mio caso, adoperandosi immediatamente e concretamente. E' giusto che questo si sappia e soprattutto che venga messo in risalto l'importanza e la vicinanza di una struttura del genere che opera al fianco di tante persone in difficoltà."