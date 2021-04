Grottaminarda: riapre cimitero e ripresa mercatini alimentari L'ordinanza del sindaco Angelo Cobino

Nuova ordinanza del sindaco di Grottaminarda, Angelo Cobino, per la riapertura del Cimitero e per la ripresa dei mercatini alimentari in vigore da domani, mercoledì 21 aprile.

Si tratta dell'Ordinanza n. 14 che richiama le precedenti del 15 e del 18 aprile scorso e consente l'ingresso nel Cimitero comunale, secondo gli orari già stabiliti, ad numero massino di 30 persone per volta, munite di mascherina e di igienizzante per le mani, avendo cura di mantenere il distanziamento di almeno 2 metri;

contestualmente consente la vendita di generi alimentari nell'area già destinata a mercatino di prodotti ortofrutticoli e tipici locali, in via Papa Giovanni XXIII nei giorni mercoledì 21 e venerdì 23 aprile dalle ore 8:00 alle ore 12:30.

Premesso che è stato già predisposto dall'Ufficio Tecnico dell'Ente un idoneo piano di sicurezza teso a regolare e controllare gli accessi e il deflusso nell’area da adibire a mercatino attraverso percorsi separati per evitare assembramento di persone ed assicurare il rispetto dei protocolli di sicurezza, le attività di vendita devono essere svolte osservando scrupolosamente le disposizioni di tale piano ed in particolare: i posteggi di vendita devono avere una distanza non inferiore a due metri, i commercianti e gli acquirenti devono tassativamente indossare la mascherina di protezione individuale, ogni postazione di vendita deve essere munita di prodotti igienizzanti, gli acquirenti devono avvicinarsi al punto vendita uno per volta facendo attenzione a rispettare la distanza minima interpersonale di almeno due metri, la postazione di vendita deve essere sanificata prima dell’avvio delle attività di vendita e dopo la chiusura giornaliera da parte del titolare del posteggio.