Una nuova opportunità per i giovani con il progetto Erasmus+ 10 borse di mobilità per intraprendere un’esperienza lavorativa di 2 mesi a Malta

La crescita è un viaggio straordinario fatto di conoscenza, un’esperienza da intraprendere ogni giorno anche attraverso nuove opportunità. Il Comune di Ariano Irpino, nell’ambito del progetto Erasmus+, ha pubblicato un bando rivolto ai ragazzi che vorranno confrontarsi con un’esperienza lavorativa all’estero all’interno di aziende del proprio settore di formazione.

Il paese di destinazione è Malta, arcipelago nel cuore del Mediterraneo dal ricco patrimonio storico e culturale, che negli ultimi decenni si è contraddistinta per una fiorente attività imprenditoriale.

Il progetto Pro-T.rai.Nees - Promoting cooperaTion for the development of skills in the field of hEritage touriSm offre ai neo-diplomati degli Istituti Secondari Superiori, anno scolastico 2019/2020, 10 borse di mobilità destinate a un tirocinio formativo di 2 mesi da trascorrere a Malta.

Durante questo periodo, i giovani coinvolti avranno la possibilità di confrontarsi con realtà internazionali e acquisire competenze per la gestione del patrimonio artistico locale, la valorizzazione del territorio, la riqualificazione di periferie e lo sviluppo di forme innovative di turismo culturale.

Si tratta di un’importante opportunità anche per i Comuni coinvolti che, attraverso la formazione dei propri giovani, potranno accrescere le proprie competenze di gestione e le strategie di internazionalizzazione, generando un modello di cooperazione che coinvolga il settore educativo, istituzionale, imprenditoriale e associativo, che si concentri sui principali aspetti del territorio da diffondere a livello locale, nazionale e internazionale.

Le candidature dovranno pervenire entro il 2 maggio 2021. Le selezioni avverranno nella settimana successiva alla scadenza del bando e la partenza dei tirocinanti è prevista per il 1 luglio, il tutto compatibilmente con l'evolversi della situazione epidemiologica.

Il tirocinio prevede un rimborso spese di euro 500,00 per ciascun tirocinante utile a sostenere le spese di viaggio e permanenza.

Il Comune di Ariano Irpino, capofila di un Consorzio formato da scuole della Campania, con il sindaco Enrico Franza, ha sempre creduto molto in questo progetto e nelle grandi possibilità di crescita professionali per i nostri ragazzi. Il progetto avviato nel 2019 sotto la prima amministrazione Franza, prosegue il suo iter sotto il coordinamento dell’assessore alle politiche giovanili Veronica Tarantino.

Ecco le info e il link consultabile per scaricare il bando completo:

Il progetto "Pro-T.rai.Nees: Promoting cooperaTion for the development of skills in the field of hEritage touriSm" è promosso dal Comune di Ariano Irpino in partenariato con Istituto Di Istruzione Superiore De Gruttola, Istituto Istruzione Secondario Superiore "Ruggero II", Istituto Professionale di Stato dei Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera Manlio Rossi, Comune di Greci, Comune di Savignano Irpino, Comune di Montaguto, Comune di Zungoli, Comunità Montana dell'Ufita, Associazione Ceramisti Arianesi, Associazione Imprenditori Irpini, Musarte in Movimento, Associazione Red Sox, Associazione Pro Loco Nuovamente.

Verranno selezionati 10 neodiplomati. Ad ogni partecipante verrà riconosciuta una borsa pari a 500 euro e la permanenza nei paesi esteri avrà la durata di 60 giorni. La scadenza per la presentazione delle candidature e prevista per il giorno 4 maggio entro le ore 14.00. Le graduatorie saranno rese pubbliche il 7 maggio. La partenza è prevista per il 1 luglio 2021

Per ulteriori informazioni sul progetto è possibile scrivere all’indirizzo e-mail: info@erasmus-protrainees.com o telefonare al 347/0733483.