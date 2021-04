Covid, la strage continua: 3 morti e 74 contagi in Irpinia Il bollettino di oggi

È deceduta questa mattina, nella terapia intensiva del Covid Hospital dell’Azienda Moscati, una paziente di 67 anni di Avella (Av), ricoverata dal 29 marzo e in terapia intensiva dal 12 aprile.Intanto nella giornata di ieri sono deceduti al Frangipane di Ariano una 91enne di Gesualdo, ricoverata in Terapia Intensiva, e un 85enne di Ariano Irpino, ricoverato in Area Covid. Tre dunque i decessi in poche ore che allungano la lista dei nomi delle vittime del coronavirus in Irpinia.

Intanto l'Azienda Sanitaria Locale comunica su 1.222 tamponi effettuati sono risultate positive al Covid 74 persone:

- 1, residente nel comune di Aiello del Sabato;

- 1, residente nel comune di Atripalda;

- 12, residenti nel comune di Avellino;

- 1, residente nel comune di Bagnoli Irpino;

- 3, residenti nel comune di Calabritto;

- 1, residente nel comune di Calitri;

- 3, residenti nel comune di Capriglia Irpina;

- 4, residenti nel comune di Castelfranci;

- 3, residenti nel comune di Cesinali;

- 2, residenti nel comune di Flumeri;

- 3, residenti nel comune di Forino;

- 1, residente nel comune di Manocalzati;

- 2, residenti nel comune di Marzano di Nola;

- 1, residente nel comune di Mercogliano;

- 2, residenti nel comune di Mirabella Eclano;

- 2, residenti nel comune di Monteforte Irpino;

- 2, residenti nel comune di Montefredane;

- 1, residente nel comune di Montella;

- 4, residenti nel comune di Monteverde;

- 4, residenti nel comune di Montoro;

- 1, residente nel comune di Mugnano del Cardinale;

- 3, residenti nel comune di Rotondi;

- 1, residente nel comune di Senerchia;

- 6, residenti nel comune di Serino;

- 1, residente nel comune di Sirignano;

- 8, residenti nel comune di Solofra;

- 1, residente nel comune di Teora.

L'Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi.