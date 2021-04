Covid, un'altra vittima: muore 69enne di Avellino I dati del Moscati

Covid, continua la strage al Moscati. Tre le vittime in poche ore. È deceduto questa mattina, nella terapia intensiva del Covid Hospital dell’Azienda Moscati, un paziente di 69 anni di Avellino, ricoverato dal 6 aprile e in terapia intensiva dall’11. Si è spenta ieri sera, nella terapia subintensiva del Covid Hospital dell’Azienda Moscati, una paziente di 84 anni di Napoli, ricoverata dal 17 aprile.

Questa mattina è deceduto un paziente di 70 anni di Baiano (Av), ricoverato dal 16 aprile. Nelle aree Covid dell’Azienda ospedaliera Moscati risultano ricoverati 70 pazienti e sono 45 i nuovi positivi su 578 tamponi effettuati , riesplode il contagio a Forino con 5 nuovi casi. Altri due i contagi contabilizzati a Serino. Intanto il prefetto di Avellino, Paola Spena invita i sindaci a collaborare, favorendo il ritorno tra i banchi. Ma il sindaco Festa annuncia un’altra settimana di dad ad Avellino per gli studenti delle superiori. Il popolo di licei e istituti professionali per il 70 per cento arriva dalla provincia, dove come spiega Festa, insistono troppi focolai da covid. Scuole chiuse anche a Montecalvo Irpino, Sirignano, Rotondi, Domicella, Montemiletto, Flumeri. Solofra, Lauro e Cervinara.