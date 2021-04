Covid, screening di massa a Greci: tutti negativi Resta altissima l'attenzione nei piccoli comuni dopo l'escalation di contagi in Irpinia

Si è concluso lo screening di massa contro il Covid-19, gratuito e su base volontaria promosso nella Valle del Cervaro a Greci. Una giornata destinata a tutti i cittadini grecesi, in modalità drive trough e pedonale, attraverso l'esecuzione di tamponi rapidi nasofaringei.

L’iniziativa fa parte della campagna di prevenzione voluta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicola Luigi Norcia che ha messo in campo una serie di azioni mirate al contenimento della diffusione della pandemia. Una prima giornata di screening era già stata organizzata a novembre 2020 riscuotendo un ottimo successo.

Quest'ultima attività è stata pianificata a seguito di un importante numero di casi positivi attualmente presenti nel Comune di Greci, pari a 16. Si consideri il fatto che dall’inizio della pandemia sono stati registrati solo 3 casi positivi di cittadini residenti e 2 positivi che hanno trasferito il domicilio a Greci per il solo periodo della quarantena.

La soddisfazione del vicesindaco Aurelia Iole Martino: "Mi preme evidenziare la sinergia e collaborazione del gruppo amministrativo, con la presenza del capogruppo di minoranza Salvatore Giuliani, del sempre attento supporto alle attività destinate ai cittadini del consigliere Anna Imbimbo e dell'assessore Nicola Boscia che per l'occasione ha creato una piattaforma web per facilitare la registrazione degli utenti.

Lo screening è stato reso possibile dalla collaborazione con la farmacia Rossi di Greci. L’affluenza ordinata e significativa dei cittadini ha permesso la riuscita dell’iniziativa che alla fine del processamento di 116 tamponi, non ha riscontrato alcuna positività."

L’amministrazione comunale è davvero soddisfatta della partecipazione della comunità che continua a dimostrare un grande senso civico, una buona assunzione di responsabilità da parte di tutti i cittadini, ma soprattutto la volontà di assumere, in maniera condivisa, un ruolo attivo nella lotta contro la pandemia.

"Un particolare ringraziamento va al personale sanitario e volontario che ha supportato nell’organizzazione e gestione dell’intera giornata l’amministrazione stessa affinché tutto potesse essere svolto in condizioni di massima sicurezza; in particolare agli operatori della struttura comunale, al personale della Polizia locale, ma soprattutto al personale della pubblica assistenza di Montecalvo Irpino Anpas e sezione Savignano Irpino, ai volontari di Protezione civile del Comune di Savignano Irpino ed al personale sanitario volontario che, professionale e gentilissimo, ha effettuato tutte le operazioni specifiche della giornata. Il risultato raggiunto oggi deve renderci consapevoli del fatto che i comportamenti corretti ed il rispetto delle regole ci permetteranno di uscire quanto prima da questo momento difficile e a non abbassare mai la guardia!"