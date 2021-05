Nomine in enti sovacomunali: brilla Grottaminarda Pascucci in commissione agricoltura e Graziano consorzio bonifica ufita

L'amministrazione comunale esprime soddisfazione per la nomina dell'assessora Virginia Pascucci quale componente del tavolo tecnico dell'VIII commissione permanente della Regione Campania.

Una nomina che va ad aggiungersi a quella di consigliera del Consorzio di Bonifica dell'Ufita ottenuta a febbraio con decreto del Presidente della Giunta Regionale, dalla Capogruppo di maggioranza, Marisa Graziano, già delegata dalla Provincia di Avellino in seno allo stesso Consorzio.

Un ruolo in cui si sta distinguendo in materia di salvaguardia idrogeologica, dando supporto e sostegno al territorio come nel recente caso della frana lungo le sponde dell'Ufita nell'area industriale di Flumeri.

Questa mattina l'Assessora Pascucci si è recata a Napoli, presso la sede della Regione Campania, per l'ufficializzazione del Tavolo Tecnico a supporto dell’Ufficio di Presidenza dell’VIII Commissione Permanente che vede Presidente l'On. Francesco Emilio Borrelli e Vice Presidente l'On. Maurizio Petracca.

La commissione ha competenza in materia di Agricoltura, Caccia e Pesca, Risorse comunitarie e statali per lo sviluppo, materie di primaria importanza per lo sviluppo economico della Regione che necessitano, per ampiezza e complessità, particolari studi ed approfondimenti; tra l'altro l'Assessora Pascucci è l'unico componente dell'area Ufita/Baronia.

«É stato davvero emozionante intervenire nell'importante sala del consiglio regionale – afferma Virginia Pascucci – Il tavolo è composto da persone dalla spiccata professionalità e competenza dalle quali non c'è che da imparare, sono onorata di farne parte e farò del mio meglio per dare un contributo fattivo. Un bagaglio di esperienza ed una rete di collaborazione che spero di riuscire a mettere a servizio del nostro comprensorio».

«Gli incarichi ottenuti da due delle donne della nostra amministrazione, Virginia Pascucci e Marisa Graziano, ci inorgogliscono e ci danno prestigio – afferma il sindaco, Angelo Cobino, – sono certo che anche in questo ambito sapranno portare il loro efficace supporto intellettuale così come già fanno per il Comune di Grottaminarda. Si tratta di importanti organismi sovracomunali in cui bisogna lavorare per portare proposte concrete e fa parte del nostro impegno ad essere una Comunità attiva, propositiva che ragiona e quindi siamo molto soddisfatti che persone della nostra amministrazione facciano parte di un Tavolo tecnico e di un Consiglio che possono contribuire a far assumere decisioni legislative nella Regione Campania e gestionali nel Consorzio di Bonifica dell'Ufita che ha sede a Grottaminarda. Da sottolineare che per entrambe si tratta di incarichi a titolo gratuito e dunque espletati con puro spirito di servizio».