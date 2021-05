Superiori ancora in dad. Il Codacons: Caso unico in Europa L'avvocato Marchetti: Interruzione di pubblico servizio e abuso d'ufficio. Il Codacons denuncia

Interruzione di pubblico servizio e abuso di ufficio. Il Codacons della Campania ha denunciato il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, alla Procura del Tribunale del capoluogo per non aver riaperto le scuole superiori della città in presenza di almeno il 50% degli studenti. "Avellino e' l'unico caso in Europa - scrive Matteo Richetti, referente dell'associazione che tutela i diritti di tenti e consumatori - dove le scuole non hanno riaperto in presenza" nonostante il via libera del governo e della Regione Campania. L'ordinanza del sindaco che ha disposto di tenere chiuse le scuole fino a sabato prossimo si basa sui rischi per la salute pubblica derivanti dagli studenti pendolari, sei-sette mila, che frequentano gli istituti superiori della citta' che vanno ad aggiungersi ogni mattina ai tre mila studenti residenti nel capoluogo. "In molti comuni dell'hinterland - ha spiegato Festa - si registrano cluster e contagi. Elementi che mi inducono a tenere chiuse le scuole superiori. Una scelta di prudenza, se si pensa che quotidianamente il settanta per cento degli studenti che arriva ad Avellino risiede nei comuni della provincia".