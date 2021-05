Scuole chiuse a Forino: "40 bimbi in isolamento domiciliare" I contagi da covid in provincia di Avellino

Emergenza covid, scuole chiuse a Forino e 40 bambini in isolamento domiciliare per i cluster attivi in paese.

"Con 3 positività riscontrate in 5 giorni - spiega il sindaco Olivieri -, ho ritenuto opportuno provvedere alla sospensione delle attività scolastiche in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado del nostro Comune.

È un campanello d'allarme negativo che ho ritenuto non potesse essere sottovalutato assolutamente. Utilizzeremo, al meglio, questi giorni per approfondire i tracciamenti e le indagini epidemiologiche. Queste positività hanno portato, purtroppo, ad avere oltre 40 bambini in isolamento domiciliare e diversi insegnanti coinvolti. Ha contribuito a questa decisione della chiusura anche il fatto che le famiglie dei bambini positivi hanno fratellini e sorelline in altre classi di plessi scolastici forinesi. Per tutte queste ragioni, abbiamo deciso di approfondire la situazione, sanificare ed igienizzare di nuovo tutti i plessi scolastici, per poi ripartire in sicurezza e tranquillità. Spero che le famiglie non concordi con tale stop, capiscano che lo si è fatto solo e soltanto per il bene di tutti.

Continueremo ad aggiornarVi costantemente e non appena avremo comunicazioni ufficiali da parte dell'Asl di Avellino, le diffonderemo immediatamente".