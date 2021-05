Stanno devastando il boschetto nell'indifferenza più totale Ariano: ennesimo oltraggio ai Pasteni. E nessuno paga per questi gesti vandalici

Agiscono in pieno giorno dopo aver marinato la scuola ma anche di sera in barba al caprifuoco. E' ancora una volta il boschetto Pasteni a far parlare di se.

Un luogo che negli anni è stato valorizzato intelligentemente dall'Ariano Folk Festival grazie all'impegno dei Red Sox, dal gruppo Scout e dal grande lavoro degli operai idraulico forestali della Comunità Montana Ufita e continuamente oltraggiato da imbecilli. E questa volta non si tratterebbe di minorenni, già segnalati nei mesi scorsi in piazza Mazzini, per i continui atti vandalici, schiamazzi e stupidi dispetti ai residenti. Ad agire sarebbero comitive di giovani, forse per noia, con il chiaro intento di distruggere.

"Sono profondamente amareggiato - ci dice un frequentatore fra i tanti abituali di quest'area verde - da quando sono state riaperte le scuole, il boschetto versa in uno stato pietoso. Rompono e distruggono tutto. E sono ragazzi che frequentano gli istituti superiori, non di certo bambini. Mi chiedo come mai qui le forze dell'ordine permettono tutto questo.

Sono stato a Berlino, in quei parchi ho avuto modo di vedere con i miei occhi, ronde costanti delle forze dell'ordine in difesa di quei parchi. Non vanno a verificare se stai bevendo una birra, ma se infastidisci alla gente o distruggi ciò che è un patrimonio di tutti, come questo luogo. Qui ognuno fa ciò che vuole ed ecco i risultati."