Una mamma straordinaria di nome spugnetta Una storia davvero commovente da raccontare

Reduce da un intervento di sterilizzazione, si avvicina a due cuccioli orfani della loro mamma, dopo essere stati abbandonati in un cassonetto, tra i rifiuti e dalle sue mammelle fuoriesce il latte che sa di salvezza. Una storia che ha dell’incredibile e che commosso la sua adottante e il veterinario che le stava praticando una medicazione a Grottaminarda.

Ma c’è di più, per uno strano scherzo del destino, spugnetta era stata salvata anche lei tra i bidoni dell’immondizia in contrada Stratola ad Ariano Irpino dove qualcuno nei giorni scorsi aveva lasciato quasi morire proprio i due figlioletti adottivi, oggi vivi grazie alle sue cure amorevoli di mamma.

Avevano ancora gli occhietti chiusi e circa quindici giorni e per loro si era temuto il peggio prima del miracolo di spugnetta. Ora sono al riparo, grazie alla loro adottante Giovanna che le ha trovato oltre alla mamma, uno stallo circondata dall’amore dei suoi cani, diventati subito zii, con la speranza di un futuro felice pieno di attenzioni in una famiglia che sappia accudirli amorevolmente e per sempre.