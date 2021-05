Ariano, fondi zona rossa: si approva la delibera in giunta Le rassicurazioni del delegato dal sindaco al rilancio del commercio post emergenza Andrea Melito

Andrea Melito, capogruppo di Ariano Futura in consiglio comunale, da lunedì 10 maggio, delegato dal sindaco per il rilancio del commercio e delle attività produttive post emergenza, si rivolge a tutti coloro che saranno destinatari dei fondi zona rossa e rassicura: "In qualità di neo delegato mi sembra doveroso fornire aggiornamenti e rassicurazioni all'intero comparto circa la ripartizione dei ristori a fondo perduto destinato alle attività produttive della Città.

Nei prossimi giorni, dopo l'intenso lavoro della task force dell'area finanziaria, ci sarà il passaggio in giunta per approvare la delibera relativa al bando di ripartizione dei fondi.

La maggioranza ha stabilito i criteri di riparto e la somma da destinare alle attività produttive che hanno partecipato al bando esplorativo.

Difatti, dei 778.000,00€, sarà destinato mezzo milione di euro per il ristoro a fondo perduto alle imprese, circa 200.000,00€ per la sviluppo del territorio e 80.000,00€ per il sociale al fine di supportare le fasce piú deboli.

L'obiettivo è quello di dare quanto prima una boccata d'ossigeno alle imprese del tricolle, alle attività e alle famiglie che hanno particolarmente subito l'evento pandemico."