Torna l'isola pedonale in centro a Grottaminarda Da venerdì 21 maggio scatta l'ordinanza su corso Vittorio Veneto

Da venerdì 21 maggio torna l'isola pedonale sul Corso di Grottaminarda. Con l'ordinanza n. 9 a firma del Responsabile del IV Settore, Francesco Maietta, viene disposto che tutti i venerdì e sabato dalle 20,00 alle 22,30 e tutte le domeniche dalle 9,00 alle 22,30 venga fatto divieto alle auto di circolare e di sostare dall'incrocio di via Valle/Nostradonna con via Flammia/via Angelo Antonio Minichiello, nonchè su piazza XVI Marzo fino alla fine di Corso Vittorio Veneto.

L'Ufficio Manutenzione apporrà la segnaletica e gli strumenti per interdire la circolazione veicolare mentre la Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine vigileranno sull'osservanza del provvedimento che resterà in vigore fino al 29 agosto 2021.

Il ritorno dell'isola pedonale, su volontà della Civica Amministrazione, vuole essere un nuovo segnale di graduale e prudente ritorno verso la normalità, favorendo una cauta e responsabile ripresa della socialità ed in questo caso del passeggio. Per fortuna gli ampi spazi del Corso e delle due piazze, XVI Marzo e Vittoria, consentono un buon distanziamento interpersonale.

Dunque l'auspicio e l'appello forte dell'Amministrazione è che la Comunità usufruisca dell'isola pedonale con grande senso di responsabilità ed autocontrollo e che rispetti le regole anche nei luoghi di ritrovo quali bar, ristoranti, negozi, supermercati, giardinetti, così come già accade nei luoghi pubblici quali scuole, chiese e centri vaccinali, evitando assembramenti. Frequentare questi ambienti è possibile ma sempre con la dovuta prudenza poichè "il nemico" resta in agguato.

«Siamo certi che così come accaduto nelle scorse stagioni – aggiunge l'Assessore al viabilità, Michele Cappuccio – la nostra cittadina sarà punto di riferimento per giovani e famiglie anche dei paesi del circondario per una passeggiata, per mangiare una pizza o un gelato all'aperto. Troveranno la consueta accoglienza e disponibilità da parte di tutti nostri operatori economici. A loro va sin da adesso il nostro benvenuto e naturalmente estendiamo anche a loro questo invito alla massima prudenza».