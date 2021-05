Grottaminarda, ingombranti: ecco come richiedere il ritiro L'ufficio ambiente del Comune informa la popolazione

L'ufficio ambiente del Comune di Grottaminarda invita i cittadini ad utilizzare la procedura on-line per richiedere il ritiro dei rifiuti ingombranti e dei Raee o tuttalpiù quella telefonica ma non quella via fax poichè risulta poi difficile risalire agli indirizzi dei richiedenti.

Il servizio di ritiro degli ingombranti a cura di IrpiniAmbiente e promosso dal Comune di Grottaminarda, è gratuito per i cittadini, avviene il secondo mercoledì del mese entro le ore 18,00. Il materiale va lasciato all'esterno dell'abitazione in maniera visibile ma cercando di non intralciare la pubblica fruizione.

Prenotare il ritiro è semplicissimo, basta andare sul sito di IrpiniAmbiente attraverso il link:

https://irpiniambiente.it/ritiro-ingombranti-e-raee/, inserire i propri dati: nome e cognome, residenza, numero di telefono, indirizzo e-mail ed indicare nel dettaglio i rifiuti di cui si chiede il ritiro.

È possibile prenotare per un massimo di 3 pezzi, specie se si tratta di oggetti di grosse dimensioni, ma se ci sono anche piccoli Raee e quindi elettrodomestici di ridotte dimensioni, è quasi sempre consentito aggiungerli. Dopo qualche giorno dalla compilazione del modulo on-line arriverà una e-mail di conferma.

Lo stesso servizio è prenotabile anche telefonicamente al numero verde 840 068 477 oppure allo 0825 784549. Con questa modalità, però, i tempi di attesa per interloquire potrebbero essere piuttosto lunghi visto che sono i numeri a servizio dell'intera Irpinia. Il Comune di Grottaminarda è in attesa che IrpiniAmbiente sblocchi anche il servizio di ritiro dei materassi, temporaneamente sospeso.