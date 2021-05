"Piazza Plebiscito torni ad essere il salotto di Ariano" Il Movimento 5 Stelle rilancia il nuovo progetto Ztl per il centro storico

"Il Movimento 5 Stelle porterà avanti con convinzione e determinazione il nuovo progetto di Ztl per il centro storico di Ariano Irpino.

Esso dovrà prevedere la chiusura di Piazza Plebiscito al traffico, con il solo senso unico su Via Roma, davanti al palazzo Vescovile verso Via Mancini, e la chiusura di Via D’Afflitto in maniera permanente." E' quanto si legge in una nota diramata dal gruppo dei M5S arianese.

"Ariano Irpino probabilmente è l’unica città in Italia ad avere la piazza principale e la via più importante del centro storico, invase dalle auto. Un centro storico che un tempo era un fiorire di attività commerciali, ora quasi tutte chiuse o trasferite altrove.

Occorre naturalmente un progetto ben strutturato e si sta lavorando per questo: nell’immediato però si può partire con la chiusura di queste strade per far si che venga installato dell’arredo urbano adeguato e con il favorire l’apertura di attività di vario tipo che possano usufruire di spazi all’aperto, cosa che mai come in questo momento risulta essere necessario per rispettare le norme di sicurezza covid.

Esempi ben riusciti, inizialmente fortemente osteggiati, ne abbiamo ovunque basta girarci intorno: la vicina Benevento o il nostro capoluogo Avellino, dove si può tranquillamente passeggiare, guardare le vetrine dei negozi o sedersi ad un tavolino per prendere un caffè o mangiare una pizza.

L’obiettivo è duplice: da un lato riprendere e riqualificare il centro storico; dall’altro, offrire ai propri cittadini spazi di maggiore vivibilità e socialità, in modo da attrarre anche persone dei paesi vicini.

Siamo convinti - conclude la nota - che le buone idee richiedano tanta determinazione e il M5S è pronto a fare la propria parte nell’interesse della cittadinanza tutta."