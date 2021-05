Montemiletto, scuole ancora in dad fino al 1°giugno L'ordinanza del sindaco Minichiello proroga la chiusura

Il sindaco Massimiliano Minichiello, con apposita ordinanza, ha disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale fino al 1° giugno 2021 incluso, salvo diverse disposizioni legate all’andamento del quadro epidemiologico locale.

"Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Resta salva l’emanazione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del contesto epidemiologico all’esito delle ulteriori valutazioni dell’organo sanitario competente e delle comunicazioni da parte dell’ASL. Salvo quanto disposto nel presente provvedimento restano ferme tutte le misure già adottate nonché tutte le disposizioni e direttive emanate dalle competenti Autorità Statali per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19".