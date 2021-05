Frangipane, si svuota il reparto Medicina Covid: nessun caso La situazione nell'ospedale di Ariano

Alla luce dell'andamento della pandemia e a seguito della riduzione dei ricoveri di pazienti covid positivi presso il P.O. “Frangipane” di Ariano Irpino, la Direzione Strategica dell'Asl di Avellino ha disposto dai ieri, 26 maggio 2021, la riconversione della Medicina Covid in Medicina Generale, con 15 posti letto attivi, e la riapertura dei ricoveri di elezione presso il reparto.

Presso il Presidio Ospedaliero resta attiva l'Area Covid (con 33 posti letto) con 12 pazienti ricoverati:n. 1 paziente (su 7 posti letto) in Terapia Intensiva, n. 8 pazienti (su 16 posti letto) in degenza ordinaria, n. 3 pazienti (su 10 posti letto) in Sub Intensiva.

“La Direzione Generale ha disposto la riconversione del Reparto di Medicina a seguito della riduzione dei ricoveri e conseguentemente dei posti letto occupati presso il Presidio di Ariano Irpino. – afferma il Direttore Generale, Maria Morgante – Si tratta di un segnale importante di un graduale ritorno alla normalità, frutto dell'enorme lavoro che stiamo facendo, come Azienda, con la Campagna Vaccinale sul territorio. La vaccinazione, in primis, di anziani e soggetti fragili ha portato ad una diminuzioni degli accessi in ospedale mentre la Campagna Vaccinale, insieme alla sorveglianza sanitaria, ha portato anche ad un diminuzione dei contagi. E' importante però, in questa fase delicata, non abbassare la guardia per non vanificare i risultati raggiunti fino ad ora”.