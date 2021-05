"Consigli comunali che saltano come birilli ad Ariano" L'ira della minoranza: "Troppa improvvisazione che può diventare pericolosa"

"Consigli comunali che saltano come birilli. Oggi si sarebbe dovuto approvare il bilancio preventivo, atto fondamentale per la vita amministrativa. Ma ancora una volta l’amministrazione non era pronta." E' quanto denuncia in una nota la minoranza.

"I termini per consentire la consultazione degli atti ai consiglieri non erano stati rispettati. I revisori dei conti avevano formulato dei rilievi: mancavano alcuni adempimenti obbligatori, come qualcuno di noi aveva avvertito fin dal 13 maggio, come sempre ignorato.

E così la Conferenza dei Capigruppo aveva deciso all’unanimità di spostare il Consiglio al 4 giugno. Oggi apprendiamo che anche il Consiglio del 4 giugno è saltato. Se ne riparlerà, se tutto va bene, l’11. Non ci resta che sperare che il quarto tentativo vada a segno. E che Dio ce la mandi buona. L’improvvisazione al governo della città puó essere molto pericolosa." Fin qui la nota a firma dei consiglieri di minoranza a palazzo di città.