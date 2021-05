Fermiamo la sclerosi multipla con un fiore: Ariano c'è Gardenie dell'Aism in distribuzione in città per sostenere la ricerca. Ecco dove e quando

Si rinnova anche quest'anno in Irpinia come in tutta Italia, l’appuntamento con le "Gardenie dell’Aism" allo scopo di sostenere la ricerca scientifica sulla sclerosi multipla.

Ad Ariano Irpino, sabato 29 e domenica 30 maggio sarà possibile trovare i volontari in Piazza Plebiscito oppure all’ingresso del cimitero comunale. In alternativa si potrà anche prenotare la gardenia al numero 342.8287113 anche attraverso whatsapp, per essere poi recapitata direttamente a casa. Una iniziativa nazionale portata avanti con grande impegno e determinazione dal referente arianese Antonio Santoro e quest'anno patrocinata dall'amministrazione comunale, che ha sposato subito la lodevole iniziativa.

In occasione della giornata mondiale della sclerosi multipla, celebrata in 70 paesi del mondo, verranno distribuite da 13 mila volontari, ben 200 mila piante di Gardenia per la lotta alla sclerosi multipla. Con questo gesto, Aism inviterà tutti a sostenere la ricerca l’unica arma oggi per sconfiggere la sclerosi multipla. La manifestazione si svolge sotto l’alto patronato del presidente della repubblica.