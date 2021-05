Ariano, da Cardito parte la sfida per rilanciare l'economia Riunione operativa, tra amministrazione comunale, confcommercio e chiesa

Un mercato ortofrutticolo settimanale a Cardito nei pressi del palazzetto dello sport con l'eventuale coinvolgimento anche della coldiretti ed un altro generale che possa spaziare su vari settori il sabato mattina. E' la proposta avanzata dall'assessore alle periferie Pasqualino Molinario di concerto con il delegato alle attività produttive Andrea Melito. Se n'è discusso questa sera nei locali del Santuario Madonna di Fatima insieme al parroco don Alberto Lucarelli, l'attivissimo comitato parrocchiale, il responsabile della confcommercio Nicola Grasso e il consigliere comunale Valentina Pietrolà. Proposta che dovrà ora approdare in consiglio comunale, consulta attività produttive e Regione Campania.

L'obiettivo primario è quello di rilanciare il ruolo delle periferie. Cardito oggi contra oltre 7.000 abitanti. Una realtà in forte espansione. Mercati che beneficerebbero una vasta area e non solo il piano di zona. Un percorso piuttosto lungo e non facile che richiederà impegno ma soprattutto sinergia e massima condivisione se si vorrà raggiungere l'obiettivo finale. Ma per la prima volta tutti gli attori di questa scommessa ci vogliono provare seriamente, mettendoci la faccia. Questo il messaggio che è stato lanciato nel corso della riunione.

Nessuna contrapposizione al mercato settimanale già in programma in centro. L'idea è quella di portare avanti il modello indicato dal sindaco Enrico Franza, di un'unica città che comprenda centro e zone rurali, senza alcuna differenza. Da Cardito parte dunque la sfida per rilanciare l'economia sul territorio in questo delicato momento.