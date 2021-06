Ariano, servizio trasporto scolastico: l'avviso del Comune Ecco come e quando è possibile presentare domanda

Il Comune di Ariano Irpino, informa che è possibile presentare domanda per usufruire del servizio di trasporto per l’anno scolastico 2021/2022. Nel rispetto della platea scolastica, i genitori degli alunni iscritti alle scuole dell’infanzia e della primaria, la cui abitazione ha una distanza non inferiore ad 1,5 km dal plesso scolastico, possono fare richiesta entro il 25 giugno 2021, presso il Comune di Ariano Irpino servizio pubblica istruzione a palazzo di città in Piazza Plebiscito, II piano.