Covid Irpinia, impennata di contagi: il tasso di positività è al 7,82% Ma calano i ricoveri solo 17 i pazienti coronavirus al Moscati, sette al Frangipane di Ariano

Avanza il piano vaccinale in Irpinia e oggi altri 700 maturandi riceveranno la propria dose. “Ridaremo ai giovani la loro libertà”, ha detto ieri l’assessore regionale Lucia Fortini in visita in un hub, dove i giovanissimi hanno fatto tappa per essere immunizzati. Da Capodichino l’assessore regionale all’istruzione ha confermato il procedere della campagna che sarà dedicata nelle prossime settimane anche ai più giovani, in base ai via libera dell’Ema. Ma intanto in Irpinia nelle ultime 24 ore risalgono i contagi. Tornano a salire i contagi covid e schizza verso l’alto il tasso di positività. Quasi raddoppia rispetto alla media degli ultimi giorni: è al 7,82%. L’Asl ha accertato 51 nuovi casi, su 653 tamponi analizzati. E ci sono ancora problemi per insegnanti e alunni. Ma cala sensibilmente la pressione sui reparti ospedalieri. Il plesso di Solofra è covid free. Al Frangipane di Ariano Irpino i reparti dedicati alla lotta al covid si stanno progressivamente svuotando. Sono 7 i posti letto occupati nell'ospedale Frangipane di Ariano Irpino, con la terapia intensiva ormai vuota. All’azienda ospedaliera Moscati, con la riconversione in area non Covid del plesso di Solofra, rimane riservato ai pazienti positivi all’infezione da SARS-Cov-2 solo il Covid Hospital della città ospedaliera. Qui, al momento, risultano ricoverate 17 persone.