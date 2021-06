De Luca: "Procreazione assistita e riabilitazione,così potenzieremo il Landolfi" Il Governatore De Luca nella sua diretta facebook annuncia: otto milioni di fondi per i lavori

Ospedale di Solofra, via ai lavori a metà giugno per la realizzazione di altri quattro posti letto e a settembre nuovi interventi per potenziare il Landofi puntando su nuove e moderne sale operatorie, riabilitazione e lunga degenza e la procreazione medicalmente assistita. Lo ha annunciato il Governatore Vincenzo De Luca nella sua diretta facebook del venerdì.

"A Solofra sono in corso lavori per altri 4 posti letto - ha detto De Luca -. Abbiamo avuto la comunicazione dal Cipe per il finanziamento da 8 milioni di euro. Pubblicheremo la gara per nuovi intervento per metà giugno e con la modifica dell’atto aziendale ci saranno anche nuovi lavori da settembre. Potenzieremo l’intero ospedale puntando sulla procreazione medicalmente assistita, nuove sale operatorie e la riabilitazione”.