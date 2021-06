Ariano: scoperto in extremis guasto condotta prima di asfaltare la strada Sinergia tra Comune e Alto Calore. Mercoledì giornata da bollino rosso. Ecco i consigli

Sostituzione della condotta adduttrice di via Giacomo Matteotti. La scoperta è stata fatta fortunatamente durante i lavori di rifunzionalizzazione della rete fognaria e del gas e prima della posa dell'asfalto. Al contrario sarebbe stato vanificato ogni sforzo compiuto finora.

Un intervento intelligente grazie alla sinergia tra Comune e Alto Calore nel tratto più critico e profondo di tutta la rete.

Si tratta in pratica della condotta principale dal diametro di 350 che solleva l'acqua dall'impiando di via Sant'Antonio e alimenta le vasche in villa comunale. Acqua che viene poi distribuita in centro, Orneta e Villanova del Battista. Previsto in futuro un progetto per la sostituzione dell'intera condotta. Ma per questo intervento più articolato ci vorrà del tempo.

A lavoro operai e tecnici dell'alto calore. Un intervento piuttosto complesso che richiederà qualche sacrificio in più soprattutto nella giornata di mercoledì 9 giugno in concomitanza con il mercato settimanale in centro. A tal proposito, viene rivolto un invito agli automobilisti ad accedere nella parte alta della città dal versante di via XXV Aprile in modo da evitare un carico eccessivo e conseguenti code da via Fontananuova.

E' stata predisposta in merito un'apposita ordinanza a firma del comandate della polizia municipale Gerardo Schiavo:

"Il giorno 9 giugno 2021 è vietata la circolazione veicolare e la sosta su via Giacomo Matteotti, tratto interessato dai lavori compreso il civico 28 l'incrocio con via Fontananuova con interruzione dall'incrocio con via Sant'Antonio e via Fontananuova. I mezzi Air sino alle ore 14.30 effettueranno percorso alternativo su via Fontananuova con obbligo di fermata all'incrocio Fontananuova/Matteotti per la sola salita e discesa dei passeggeri e prosieguo lungo Via Matteotti -Tigli con ritorno su Via Fontananuova. I mezzi Amu effettueranno percorso alternativo su via Fontananuova. I cittadini residenti ed avventori degli esercizi e attività commerciali potranno transitare su Via Giacomo Matteotti in doppio senso di circolazione sino a dove consentito altezza cantiere. La ditta esecutrice dei lavori dovrà provvedere all'apposizione di idonea segnaletica stradale di interdizione, di preavviso e di deviazione. Dovrà installare, altresì, in prossimità ed in corrispondenza del cantiere tutta la necessaria segnaletica di delimitazione e segnalazione nonché collocare i dispositivi luminosi durante le ore notturne e in tutti gli altri casi di scarsa visibilità. L'Impresa consentirà comunque il solo transito pedonale, nei tratti interessati dai lavori, adottando tutte le misure di sicurezza a tutela della pubblica e privata incolumità."

Un intervento quello di via Fontananuova che seppur lunghissimo ed estenuante, restituirà secondo tecnici ed esperti una signora strada, in termini di infrastrutture e servizi. L'impresa ha operato con grande senso di responsabilità, alle prese con diversi imprevisti e inconvenienti incontrati durante la fase dei lavori su un tratto particolarmente insidioso, effettuando allacci e opere importanti alcune delle quali non previste nella progettazione iniziale.