Ordine e decoro lungo le strade: fioriere per rendere accogliente la città Ecco come migliorare gli spazi e combattere la sosta selvaggia

Ordine e decoro lungo le strade: fioriere per migliorare gli spazi e combattere la sosta selvaggia. Un primo segnale in vista dell'estate ormai alle porte e della imminente entrata in vigore della ztl. Oltre ai lavori di giardinaggio in atto nella villa comunale stamane sono partiti i primi interventi lungo via D'Afflitto e Piazza Plebiscito. Da sottolineare il grande impegno e spirito di sacrificio degli operai dell'ufficio tecnico comunale, pochi in questo momento in forza all'ente ma tutti volenterosi. A questo si aggiunge anche il preziosissimo intervento da parte dei forestali della comunità montana ufita impegnati su più fronti per rendere la città accogliente e ordinate. Speriamo che possa esserci una risposta anche in termini di civiltà e rispetto per l'ambiente ma soprattutto una maggiore sorveglianza, per evitare spiacevoli episodi come accaduto la notte scorsa lungo la Russo-Anzani che non fanno di certo onore alla città.