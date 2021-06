Presentato a Roma il progetto Fair Play: il comune di Ariano protagonista Oikumene, sport e ricerca: riflettori sulle aree interne

A Roma nello stadio di Diomiziano in Piazza Navova, è stato presentato “Oikoumene”, progetto Fair Play per la riconciliazione dell’ Area Mediterranea attraverso il rispetto reciproco dei valori fondativi delle collettività, tra cui c’è lo sport e la valorizzazione delle strutture sportive del territorio per una ripartenza. Michela Cardinale assessore allo sport e il consigliere Giovambattista Capozzi, hanno rappresentato il Comune di Ariano Irpino in questa importante iniziativa .

“L'istituzione della della delega assessorile al fair play testimonia la particolare sensibilità della nostra Amministrazione ai valori etici dello sport, necessari a contrastare l’impoverimento relazionale in cui è caduta la società odierna. Lo sport concorre all'unità degli individui qualunque sia la collettività di riferimento. Ariano Irpino vanta la presenza di importanti strutture sul territorio.

L'Arena Mennea, con polivalenza per l’atletica e la ginnastica tutta, nonché il Palazzetto per la pallavolo e calcio a 5 che si candida ad entrare in combinato disposto di attività formative di tipo innovativo”, queste le parole dell'assessore, Michela Cardinale, durante il suo intervento.

"Il Comitato fair play campano propone Ariano Irpino, come sede permanente di tale attività, partendo da una Conferenza Nazionale che ne stabilisca il ruolo per eccellenza di città mediterranea dello sport e del fair play, integrata dalla creazione di un Osservatorio e da un Centro Studi Internazionale.

Dalla sinergia con il Comitato sta partendo un impegno corale per realizzare nuove prospettive di rinascita e Ariano,"-conclude l'assessore- "città che sa guardare oltre i suoi tre colli, che vive nel rispetto delle tradizioni e l'amore per la propria terra, e che oggi riparte a tutto sport e cultura, saprà ricoprire quel ruolo naturale che le viene finalmente riconosciuto ".