Sacco e De Gruttola: "Lodevole l’iniziativa del Comune di Ariano Irpino" Apprezzamento all'indomani della presentazione dei 9 progetti di utili alla collettività

“Faccio i complimenti all’amministrazione comunale di Ariano Irpino e il Piano di zona sociale A1 per la lodevole iniziativa che hanno messo in campo per i beneficiari del Reddito di Cittadinanza”. Così Fausto Sacco segretario provinciale della Sai Cisal che continua: "va sottolineato che il nostro sindacato inquilini è sempre attendo e sensibile alle attività sociali che una amministrazione comune mettere in campo. I 9 progetti presentati e voluti fortemente dalla giunta Franza è un segnale positivo e incoraggiante per quelle persone, quelle famiglie che oggi sono in difficoltà" conclude Sacco.

Dello spesso parere è il responsabile sindacale della zona di Ariano Irpino Antonio De Gruttola: "Con questi progetti le persone beneficiari del reddito di cittadinanza finalmente oltre a prendere un sussidio si riprendono una fetta di dignità, augurando che anche le altre amministrazioni comunali seguano questo lodevole iniziativa" così conlclude Antonio De Gruttola .