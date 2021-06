"Non aspettiamo che siano sempre gli altri a pulire cunette e scarpate" Raffaele Scarpellino: "Il lavoro dei forestali, ci spinga ad un maggiore senso di responsabilità"

Bene il lavoro degli operai idraulico forestali che con grande impegno e accortezza stanno ripulendo scarpate, cunette, canali e tante aree verdi che erano letteralmente sepolte dall'incuria, ma ognuno di noi d'ora in avanti faccia la propria parte per far si che attraverso una continua opera di manutenzione non si arrivi più ad uno scenario simile."

A parlare è Raffaele Scarpellino, un cittadino di località San Liberatore da sempre attento alle varie problematiche della città e attivamente impegnato nel volontariato.

"Ho avuto modo di verificare personalmente i lavori eseguiti anche nella mia contrada. E voglio congratularmi con gli operai e i vertici della comunità montana per l'ottimo lavoro svolto. Ma lo ripeto, non possiamo pensare che tutto sia dovuto e che debbano farlo sempre gli altri. Cominciamo sin da ora ognuno di noi a fare la nostra parte. Mi riferisco ai confinanti. E non lamentiamoci sempre. Basta poco per restituire decoro ad una città.