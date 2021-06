Area vasta: la sfida delle aree interne parte da Ariano Sottoscritto il protocollo d’intesa da parte dei sindaci delle quattro valli

Una firma che mira a progettare il futuro delle cosiddette quattro valli nelle aree interne. La maggior parte dei sindaci, ha accolto e sottoscritto il protocollo d’intesa. Una risposta a quella che viene definita una sfida importante e fondamentale per la prima volta nella storia come territorio, e non come singole comunità.

I sindaci si impegnano a collaborare lealmente verso la medesima finalità: che la piattaforma logistica diventi realtà.

"Con Ariano comune capofila dell'Area Vasta - ha ribadito il sindaco Enrico Franza - ora tocca a tutti i comuni progettare il futuro di questo territorio, programmando le infrastrutture necessarie per fare sì che la stazione non diventi un'ennesima cattedrale nel deserto, ma che, anzi, ci interconnetta e diventi un importante centro di scambio merci, occasione imperdibile per le le future generazioni, così da determinare lo sviluppo dell'intera area.

Solo l'unione farà la forza. Un ringraziamento va a tutti i sindaci, che con fiducia, convizione e grande determinazione hanno risposto anche stamane al mio appello. Il futuro di questo territorio oggi più che mai è nelle nostre mani."