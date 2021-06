Studio legale Conte, un solido punto di riferimento per l'Ufita e la Baronia Competenza e umanità a servizio dei clienti

E' fresco di inaugurazione lo studio legale di Antonio Conte, civilista e penalista, tirocinante in Cassazione, in contrada Torreamando, un'oasi di pace immersa nel verde lussureggiante delle campagne arianesi. E' il nuovo punto di riferimento per l'Ufita e la Baronia dopo quello storico di Grottaminarda.

L'avvocato Conte, una lunga esperienza alle spalle e un futuro avvincente davanti come solo le sfide professionali possono comportare, è un professionista assai scrupoloso e competente. Il tratto umano votato alla cordialità e all'ascolto è la cifra distintiva del legale originario di Grottaminarda (risiede in via Tratturo) che fa capo al foro di Benevento e che vanta come pochi una significativa e interessante storia legale. La fedeltà dei clienti è la riprova della professionalità indiscussa di Antonio Conte che ha puntato adesso al Tricolle per ampliare la sua platea e offrire ulteriori servizi sul territorio al confine tra Sannio Irpinia e Capitanata.

Persona stimata e apprezzata nel comprensorio, e anche oltre, l'avvocato Conte è innanzitutto un principe del foro dalle spalle larghe e dalla preparazione giuridica affinata ulteriormente anche dopo gli studi di Giurisprudenza come docente a contratto di procedura penale presso l'Ateneo di Salerno. La passione per il Diritto in favore poi delle fasce deboli ed emarginate della comunità civile ha da sempre contraddistinto l'avvocato Antonio Conte che da oggi ha aperto le porte della nuova sede legale in contrada Torreamando alle porte di Ariano Irpino, sede facilmente raggiungibile.

La scelta di Conte è una scelta studiata e intelligente come tutte quelle intraprese dal valido professionista di Grottaminarda che punta a crescere e migliorare le sue competenze legali conquistando sempre più la fiducia e il rispetto della clientela che in questi anni ha avuto modo di confrontarsi, e di riconoscere, le qualità umane e giuridiche di Antonio Conte.