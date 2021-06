Morti improvvise e defibrillatori: è fondamentale la mappatura in città Monito del dirigente medico Pasqualino Molinario

"Alla luce degli ultimi avvenimenti che hanno visto ancora una morte improvvisa e assurda ad Ariano Irpino Luigi Cardinale ed il pronto intervento, durante il campionato europeo di calcio, prestato al calciatore danese Eriksen, che ha consentito il ripristino delle funzioni vitali con massaggio cardiaco e defibrillazione precoce in qualità di medico di emergenza, esperto della materia e di amministratore intendo dare il mio contributo al dibattito che si sta sviluppando su questo tema." Ad intervenire su questa tematica è il dirigente medico Asl Pasqualino Molinario.

"La morte improvvisa colpisce 1 su 1000 abitanti in Italia, anche in persone senza patologie cardiache note. Oltre la prevenzione primaria, quale stile di vita e visite mediche sportive, la prevenzione secondaria si attua diffondendo l’uso dei defibrillatori semiautomatici, strumenti salvavita in caso di morte improvvisa e formando personale anche non sanitario alle manovre di rianimazione cardiopolmonare con l’uso precoce del defibrillatore semiautomatico.

La legge Balduzzi ha obbligato le società sportive a dotarsi di defibrillatori semiautomatici ed ora la legge Mule’ obbligherà a dotarsi di questo strumento salvavita Uffici. Scuole, aziende, aeroporti, strutture con un elevato numero di dipendenti.

Ad Ariano Irpino i defibrillatori sono presenti negli Istituti scolastici, in ambito sportivo presso il Circolo tennis Renzulli ed il circolo la Tartaruga, al Palazzetto dello Sport di Cardito, allo stadio Renzulli, al campo Cannelle, presso il centro sportivo Incontro e presso le altre palestre, in città invece a Piazza Plebiscito e Piazza Mazzini.

Il possesso dei defibrillatori semiautomatici deve essere obbligatoriamente dichiarato alla centrale operativa 118 di riferimento ed entrano a far parte della Pad (rete pubblica dei defibrillatori semiautomatici) per essere messi a disposizione in caso di bisogno, a chi ha frequentato un corso Blsd (Basic Life Support and defibrillation) che è autorizzato all’uso.

Per consentire a tutti di conoscere dove sono posizionati i defibrillatori è importante la mappatura tramite app degli strumenti salvavita. Il Comune di Ariano Irpino con delibera di giunta ha aderito ad un progetto di mappatura tramite app dei defibrillatori presenti sul territorio del Comune di Ariano Irpino che prevede anche l’implementazione della presenza dei defibrillatori e la formazione dei cittadini.

A breve inoltre sarà pubblicata una manifestazione di interesse per l’affidamento della manutenzione dei defibrillatori della città.

Esprimiamo piena solidarietà ai familiari delle vittime di morte improvvisa e cercheremo di rendere la città di Ariano Irpino cardioprotetta. Con le donazioni previste del progetto patrocinato ed altre che verranno da associazioni e imprenditori intendiamo ampliare la rete dei defibrillatori posizionando un defibrillatore in Villa e nelle due periferie di Martiri e Cardito per estendere poi la rete a tutta la cittadina di Ariano Irpino."