L'ultima corsa verso il cielo di Luigi Iannarone: addio grande pilota Specialista in salita e pista tra la fine degli anni 60 ed inizio anni 70

Se n'è andato anche Luigi Iannarone in questo triste mese di giugno ad Ariano Irpino. Un vero e proprio baluardo dei motori, tant'è che a dare la triste notizia della sua scomparsa, in anteprima è stata la seguitissima pagina facebook AutomobilismoIrpino.it, nata per documentarne i momenti più intensi di questa grande passione, alla riscoperta della storia.

"Interprete di una generazione di piloti irpini velocissima e stimata in campo nazionale, è mancato oggi nella sua Ariano Irpino Luigi Iannarone. Specialista in salita e pista tra la fine degli anni 60 ed inizio anni 70, si è dedicato alle turismo preparate principalmente di marca Alfa Romeo."

83 anni, lascia la moglie Maria Anna, le figlie Gerarda, Tiziana e Anna Lisa. I funerali avranno luogo domani, martedì 15 giugno alle 10.30 nella chiesa di San Giovanni Battista.