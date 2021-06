Musica e colori alla Dmd di Solofra, successo per la serata evento La presentazione del progetto della scuola Cipolletti di Montoro

In una location da favola, tra luci, colori e un clima quasi estivo. Emozioni, gioia e tanta bella gente: sono questi gli ingredienti giusti per ripartire dopo il lungo stop dovuto alla pandemia. E’ questo l’obiettivo del progetto della Fondazione De Maio De Chiara messo in piedi con la scuola Ecs Cipolletti di Montoro. Ad accogliere l’evento spettacolo, la sede della conceria Dmd di Solofra. Protagonisti della serata, sono stati i bambini che si sono cimentati in canti, musiche e rappresentazioni teatrali. Non sono mancate le autorità, i sindaci dei territori circostanti, ma anche gli imprenditori irpini che hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa del del titolare della Dmd Diodato De Maio che ha voluto fortemente questo progetto che sia da volano per la rinascita dell’economia, dopo il periodo di pandemia.

Il progetto denominato “niente ansia da Covid, ripartiamo dalla musica e dall’arte per il benessere, è stato curato dalla professoressa Emilia Sica, con il patrocinio dell’ufficio scolastico regionale provinciale di Avellino diretto dalla dottoressa Rosa Grano. A curare le attività invece sono stati, il maestro di musica Luigi Gagliardi e la professoressa Paola Picciocchi per l’arte.

Durante la realizzazione del progetto, grazie anche alla collaborazione dell’università di Salerno è stato somministrato in modalità pre post percorso di musica e arte, il questionario sulla salute del bambino, rivolto ai genitori. Il monitoraggio è stato curato dalla professoressa Giulia Bavarese, docente della cattedra di psicologia dello sviluppo e dell’educazione, dipartimento di Medicina, chirurgia, odontoiatria “scuola medica salernitana”, università di Salerno.