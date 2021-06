Monteforte, apre Parco Loffredo: uno spazio verde dedicato ai bambini Questo pomeriggio l'inaugurazione

Apre al pubblico il ?????????? ????????????????, uno spazio verde dedicato ai bambini e alle loro famiglie. Fortemente voluto dall’amministrazione comunale, il parco, situato in via Convento a Monteforte Irpino, è immerso nel verde e attrezzato di giostrine e spazi per socializzare. Permetterà ai bambini di poter godere finalmente di un'area giochi, completamente a loro disposizione.

Il Parco Loffredo è stato inaugurato questo pomeriggio alla presenza del sindaco Costantino Giordano e altre autorità. Si sono esibiti trampolieri, equilibristi e artisti in uno splendido spettacolo di bolle dedicato ai più piccoli. Contestualmente, è stata inaugurata, sempre in via Convento, anche la Casa dell'Acqua: anch'essa fortemente voluta dall'amministrazione comunale, la Casa dell'Acqua permetterà ai cittadini di ricevere acqua di prima qualità a pochi centesimi al litro. Servirà, inoltre, ad incentivare e favorire il riciclo della plastica.