Immondizia non raccolta da due giorni ad Ariano. Che sta succedendo? Partenza non di certo brillante per la nuova avventura di Irpiniambiente

Immondizia non raccolta da due giorni in città. Partenza non di certo brillante per la nuova avventura di Irpiniambiente ad Ariano Irpino. Alle parole e alle buone intenzioni da parte dei vertici della società non sono seguiti al momento i fatti.

Le situazioni più critiche nei rioni periferici della città dove si stanno creando piccoli accumuli di rifiuti nella notte sparpagliati a terra da randagi in cerca di cibo. Si parla di mancanza di uomini e mezzi. Stesso scenario nelle isole ecologiche che restano sporche, maleodoranti e disordinate. L'attività di lavaggio e disinfestazione evidentemente non avviene costantemente.

Con l'arrivo dell'estate ormai alle porte e le temperature alte già in atto in questi giorni si sta registrando una situazione davvero precaria assurda. Viene rivolto un appello urgente ad intervenire al più presto.

Il sindaco Enrico Franza stamane investito della problematica ha contattato la direzione della società Irpiniambiente. Si spera che il problema possa essere risolto al più presto. Non è affatto un buon segnale ciò che sta accadendo e questa volta non c'entra davvero nulla l'inciviltà.

Sulla delicata questione a sostegno della cittadinanza è intervenuto con una nota Carmelo Cicchella consigliere comunale di Greci.

"Il cambio di casacche del passaggio di cantiere che ha sostituito con nuove leve gli operatori storici di Irpiniambiente che per anni hanno svolto in maniere impeccabile il servizio di raccolta ad Ariano Irpino è stata una mossa deleteria. Assisto ancora ad una grave incompetenza di gestione che ha determinato un serio danno al cittadino. Il sindaco di Ariano Irpino ha il dovere di intervenire in maniera perentoria su questa triste vicenda che sicuramente nasconderà altri pasticci."