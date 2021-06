Un ritorno alla vita e un assaggio di normalità grazie agli Europei: ecco Ariano Successo per l'iniziativa del Forum dei Giovani

Tornano a riempirsi le piazze grazie agli Europei di calcio. Un ritorno alla vita e un assaggio di normalità. La stagione estiva è la stagione della ripresa, almeno si spera, in termini economici e ancor più emozionali e vitali. Nel rispetto delle norme anticovid, tutti rigorosamente muniti di mascherine ma senza eccessi, la gente è tornata a popolare strade e piazze di Ariano come testimonia la foto scattata ieri sera nel quartier generale Calvario pullulato di giovani. Si è potuto gustare un panino e bere una birra tra amici. Il tifo e la gioia per la vittoria dell'Italia ha fatto il resto.

Successo pel l'iniziativa del Forum dei Giovani in collaborazione con l'amministrazione comunale. Un maxischermo è stato allestito nel piazzale Calvario per la proiezione delle partite della Nazionale.

L'iniziativa partita ufficialmente ieri sera è stata battezzata con lo slogan: “Euro Ariano 2021". "Nel rispetto del distanziamento, avremo la possibilità di ritornare finalmente a riassaporare quegli attimi di entusiasmo ed eccitazione, di unione ed armonia, che hanno sempre contraddistinto tali occasioni, ma che soprattutto recano il segno di una significativa ripresa e voglia di ritorno alla normalità. Un primo e sentito incontro che apre le porte ad un'estate che ci vedrà, ne siamo certi, rincontrarci tra le strade della nostra amata città."

Prossimo appuntamento: Italia-Galles il 20 giugno alle ore 18.00. La speranza degli organizzatori è quella di poter proiettare anche i successivi match in caso di qualificazione degli azzurri alla fase finale.