Ariano, belle le piantine lungo il corso ma vanno anche innaffiate Appello alla collaborazione a commercianti e abitanti. Non pensate che tutto vi sia dovuto...

Meno male che è arrivata un po' di pioggia dal cielo altrimenti sarebbero completamente appassite. Fatta eccezione di qualche commerciante volenteroso, sensibile e amante del decoro urbano, sono davvero in pochi ad interessarsi del verde pubblico, dando per scontato che le piantine posizionate lungo il corso, debbano essere innaffiate esclusivamente dagli operai comunali. Solo questo ci manca. Come se tutto fosse dovuto. Ma non sempre è così.

A volte basta un po' di collaborazione e quindi davvero poco per rendere più vivibile e accogliente una città, una strada, una piazza.

Sarebbe quindi più auspicabile, non aspettare che arrivi solo la pioggia, ma che ciascuno desse il proprio contributo, innaffiando, chiaramente negli orari giusti, non sotto un sole cocente le piantine sistemate sulle ringhiere di fronte alle proprie attività commmerciali, tutelandole e proteggendole da stupide azioni vandaliche.

Anche questo è un grande segnale di cività da parte di una comunità sana, il cui nome non può essere ora solo infangato ogni giorno da un manipoli di piccoli bulli.