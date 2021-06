Scempio rifiuti nell'area Pip: intervento delle Guardie Nazionali Ambientali E nel parcheggio Anzani sempre ad Ariano scoperta una fuoriuscita di acqua da una parete

Ingombranti, rifiuti bruciati, residui di cantieri e persino una colata di cemento in un terreno agricolo. Una situazione a dir poco vergognosa quella portata alla luce dalla Guardie Nazionali Ambientali giunte sul posto dopo una segnalazione. La zona dello scempio, l'ennesimo in città in una piazzola isolata, dell'area Pip di Camporeale, non molto distante da alcune importanti aziende. Chi ha agito lo ha fatto con tutta tranquillità, lontano da occhi indiscreti. La situazione è stata documentata e segnalata a chi di competenza, per una immediata bonifica. Attività delle Guardie Ambientali che è proseguita anche in altre zone della città, sul versante opposto a Cardito, alle spalle del carcere Campanello. E ieri pomeriggio a seguito del violento acquazzone che ha arrecato non pochi danni alle strade, è stato effettuato un intervento all'interno del Silos parcheggio Anzani a seguito di un allagamento con fuoriuscita di acqua da una parete. Struttura abbandonata da anni, mai inaugurata e che oggi versa in condizioni pietose.