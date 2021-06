Ariano, guasto idrico: situazione verso la normalità dopo una giornata difficile Zone basse già servite. L'acqua sta tornando lentamente nelle case dopo il blocco alle pompe

Stanno lavorando senza sosta dalle prime luci dell'alba i tecnici dell'alto calore, per ripristinare il blocco alle pompe avvenuto all’impianto di sollevamento di località Sant'Antonio ad Ariano Irpino.

La perdita ha causato lo svuotamento del serbatoio principale. Nella foto, vediamo i tecnici Guido Cristino e Giovanni Silano impegnati nelle ultime operazioni, all'interno della camera di manovra in villa comunale.

I lavori di riparazione sono stati ultimati. In corso le operazioni di caricamento delle condotte. Zone basse già servite ma è in quelle più alte che si stanno avendo ancora disagi enormi. L'acqua sta tornando lentamente nelle case, dopo una giornata davvero faticosa con comprensibili disagi, soprattutto per anziani, ammalati e famiglie con bimbi piccoli. Come pure per i titolari di molti attività commerciali. Per non parlare di chi è rientrato da lavoro senza la possibilità di potersi lavare. Nell'arco della serata la situazione dovrebbe tornare alla normalità ovunque. Almeno queste sono le previsioni.

Un guasto coinciso con l'avvio dell'estate che ha sucitato profonda indignazione in città. E ci sono altre due serie perdite in atto sempre ad Ariano Irpino, la prima piuttosto estesa lungo la strada provinciale 414 all'altezza di località Ficocelle e la seconda lungo la strada che da Rione Martiri porta a Cerreto nei pressi di una fontana.