Ariano: un patto educativo con più forze in campo contro gli episodi di violenza L'assessore Pasqualino Molinario lancia un appello agli adolescenti

"La risposta che l’amministrazione comunale di Ariano Irpino, intende dare agli episodi di violenza e discriminazione che si sono verificati tra adolescenti è forte e determinata."

A dichiararlo ad ottopagine è l’assessore alle politiche sociali Pasqualino Molinario. "Innanzitutto il messaggio chiaro è che non ci sarà nessuno sconto su chi perpetuerà atti di violenza, a breve sarà convocato un tavolo per l’ordine pubblico.

Non si deve poi sopravvalutare o creare fenomeni di emulazione dei bulletti che pensano di agire indisturbati. Occorre che ognuno faccia la sua parte a cominciare dalle famiglie ed a seguire dalle Istituzioni. Occorre impegnare i giovani e per questo l’amministrazione sta emanando il bando per i campus estivi con finanziamenti da parte del governo, in cui le parrocchie con gli oratori, le associazioni del terzo settore, le associazioni sportive potranno organizzare le attività dei campus estivi organizzando iniziative che terranno impegnati i ragazzi in momenti sociali e sportivi.

Occorre mettere a disposizione dei ragazzi la città per far capire l’importanza del bene comune e del senso civico. Il patto educativo dovrà coinvolgere tutti gli attori: l’amministrazione comunale, la Chiesa, il Consorzio sociale, la Scuola, le Forze dell’ordine le associazioni di volontariato.

Nel contempo nel tavolo che sarà convocato - conclude Molinario - verrà richiesto un maggiore controllo da parte delle forze dell’ordine, un ampliamento della video sorveglianza e punizioni esemplari per chi commette atti di violenza e di vandalismo. Educare al senso civico, al rispetto degli altri, al rispetto delle diversità."

Molinario lancia un appello agli adolescenti: "Fatevi valere per le cose belle e basta con questi episodi di violenza. Siamo stati anche noi ragazzi e ci sono mille modi per divertirsi in maniera sana. Ariano deve rinascere proprio a partire dai ragazzi e chiediamo la massima collaborazione al Forum Giovani ed a tutte le associazioni che si occupano dei giovani. Seguiamo l'esempio di chi già si contraddistingue per l’impegno sociale, culturale e sportivo."