Ariano: mascherine a terra, rifiuti ed erbacce intorno al Frangipane Appello all'ordine e decoro all'esterno della struttura sanitaria di via Maddalena

Masherine a terra, rifiuti ed erbacce nelle varie aree che circondano l'ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino. La segnalazione arriva da un utente. "E' vergognoso vedere davanti a luoghi in cui l'ordine e l'igiene dovrebbe essere sempre al primo posto situazioni del genere. A volte basta poco per rimuovere un pezzo di carta, un bicchiere a terra. Chiunque sia deputato a farlo pulisca questo luogo e perchè no anche chi svolge attività di parcheggiatore, se vede un pacchetto di sigarette o quant'altro a terra, lo raccolga." E un'altra segnalazione arriva da Piazza Plebiscito. Basta farsi un giro proprio davanti al Municipio per notare la notevole presenza di cicche di sigarette a terra. Cercasi operatore ecologico anche qui.