Gattino cade in un cunicolo profondo 10 metri, salvato dai vigili del fuoco Intervento dei caschi rossi a Tufo

Intervento dei vigili del fuoco oggi nel centralissimo Corso Umberto Primo di Tufo. Un intervento, quello dei caschi rossi che ha permesso di ridare gioia e un sorriso ad una signora disperata perché avvertiva dei lamenti di un gatto, finito in un cunicolo a circa 10 metri di profondità. Subito ha chiesto aiuto alla sala operativa del Comando di via Zigarelli, che ha inviato sul posto una squadra, la quale con tecniche SAF (speleo Alpino fluviali) si è calata nel piccolo cunicolo recuperando il felino, per la gioia della signora Antonella che lo ha subito adottato.