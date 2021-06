Grottaminarda: Aliquote, Ruec e Forum Giovani in consiglio Assise convocata per martedì 29 giugno

Il presidente del consiglio comunale di Grottaminarda, Antonella Meninno, ha convocato una seduta dell'assise per domani, martedì 29 giugno alle ore 17,00 e per mercoledì 30 giugno sempre alle 19,00 in seconda convocazione. In entrambi i casi sarà rispettata l’ora di tolleranza.

Il consiglio comunale si terrà, come di consueto, nella sala consiliare "Sandro Pertini" di Palazzo Portoghesi con le modalità prescritte dal protocollo anti-contagio dal virus Sars Cov2 ed approvate dalla Conferenza dei Capigruppo consiliari.

I cittadini potranno seguire la diretta sul canale YouTube del Comune di Grottaminarda. Cinque i punti all’ordine del giorno incentrati su aliquote, urbanistica, politiche giovanili.

Dopo la lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti, si comincia con l'approvazione delle modifiche al Regolamento per l'applicazione della Tari, si prosegue con l'approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti, Tari, da applicare per l'anno 2021.

Al quarto punto l'adozione del Ruec, il regolamento urbanistico edilizio comunale. Infine l'approvazione delle modifiche agli articoli 5, 7 13 e 22 dello Statuto del Forum dei Giovani di Grottaminarda.