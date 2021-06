Ariano: al via le domande per l’utilizzo dei fondi zona rossa La presentazione entro il 16 luglio

Il comune di Ariano Irpino ha pubblicato l’avviso, corredato di domanda, per l’utilizzo dei fondi art.112 bis dl 34/2020 misure di solidarietà per l’erogazione di contributi alle attività economiche di Ariano Irpino, colpite dalla crisi emergenziale causata dal coronavirus e dalle restrizioni imposte per il contenimento del contagio, fondi zona rossa.

Entro le ore 12,00 del 16 luglio 2021, è possibile presentare le domande. Per maggiori dettagli sulla modalità di presentazione delle domande, la documentazione è disponibile sul sito del Comune di Ariano Irpino www.comunediariano.it