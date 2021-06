Un'avventura lunga un anno vissuta sul filo conduttore del medioevo Traguardo importante per i ragazzi della prima D del Don Milano ad Ariano Irpino

I ragazzi della prima D (quest' anno in seconda), dell'Istituto Comprensivo "don Lorenzo Milani", hanno partecipato alla X edizione del concorso nazionale di scrittura creativa 2019 - 2020, indetto dall' Istituto storico italiano per il medioevo Isime e dal Miur , "Raccontare il medioevo".

Il tema del lavoro è stato il seguente: -"Prima della stampa e del digitale: un Medioevo di manoscritti e incunaboli", da consegnarsi entro il 23 marzo 2020.

All’improvviso, a causa dell' imperversare del virus, è venuto a mancare quel luogo fisico in cui il sapere è quotidianamente attraversato da pensieri, emozioni e parole di giovani adolescenti, che presto saranno cittadini di questa città o di un altrove che appartiene comunque a questo mondo.

Molte parole sono state spese per descrivere la fatica e lo smarrimento provato da studenti, docenti, genitori, nel reinventarsi con la didattica a distanza . Non abbastanza invece le parole che meritano questa classe e la loro insegnante che con tempestività e determinazione hanno messo in campo l'energia per continuare ad esserci.

L'istituto storico, vista la situazione, ha prorogato i termini per la consegna degli elaborati al 7 giugno 2020 così i ragazzi hanno deciso di continuare a lavorare a distanza utilizzando il computer quale " luogo d'incontro" per le loro riunioni e facendo pervenire, poi, tutto alla loro professoressa.

E' stato un momento inedito per tutti: la Campania stava pagando lo scotto più alto alla pandemia. Direttamente e indirettamente si viveva il lutto in ogni famiglia, la priorità era quella di mantenere i ragazzi impegnati in un apprendimento senza ansia.

La settimana scorsa la professoressa, Maria Carmela Grasso, ha ricevuto questa mail: "Gentile Professoressa, l'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo ringrazia la Vs. scuola per aver partecipato al concorso di scrittura creativa “Raccontare il Medioevo”. Malgrado l'emergenza sanitaria e le conseguenti difficoltà, il riscontro è stato molto positivo. Il racconto presentato è meritevole di considerazione e dimostra

l'impegno e l'entusiasmo degli studenti nel “ricreare” letterariamente il Medioevo.

Per tale ragione è intenzione dell'Istituto assegnare un riconoscimento per la partecipazione a questa edizione del concorso. Siamo perciò lieti di invitarvi alla cerimonia di premiazione che si terrà venerdì 29 ottobre p.v. L'Istituto fornirà a settembre le necessarie indicazioni pratiche in merito alla cerimonia e alla tipologia di premi e riconoscimenti assegnati. Nell'attesa di rivedervi, l'Istituto si complimenta per il lavoro svolto con tanto impegno ed entusiasmo. Il più cordiale saluto Prof. Gianluca Battioni"

Grazie alla classe II D e alla professoressa, grazie per non aver mollato la presa, per aver continuato a tenere l’asticella alta senza rinunciare all’elaborazione dei contenuti, un approccio alla didattica e all’educazione che, a onor del vero, caratterizza da sempre l’Istituto comprensivo "don Lorenzo Milani" e che offre ai ragazzi un viaggio formativo di tre anni intenso, ricco e stimolante.